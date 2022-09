Del Genio: "In A non domina nessuno, allora perché chiediamo così tanto al Napoli?"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Da un punto di vista della prestazione ci sono cose da ridire, alcune scelte non ci hanno convinti, una soprattutto: Ndombele deve giocare o la mezzora finale o deve essere messo insieme ai titolari e non insieme ad altre 3-4 secondo linee. E credo che Spalletti sia d'accordo. Ma tutte le big hanno difficoltà in Serie A, è un momento della stagione in cui non c'è ancora una squadra dominante. Allora perché chiediamo così tanto al Napoli?".