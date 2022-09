Del Genio: “In Italia arrivano solo ex campioni, Milan e Napoli l’hanno capito e usano lo scouting”

Nel corso di Gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul mercato delle big italiane

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul mercato delle big italiane: "Il mercato ci fa capire la realtà del calcio italiano che non è più ricco come un tempo e le follie sugli ingaggi possono farle solo le squadre inglesi, le altre devono lavorare di scouting e Napoli e Milan l'hanno capito. Le altre squadre vogliono continuare a fare questi colpi con i grandi nomi, ma se prendi Mbappé mi tolgo il cappello ma visto che non lo prendono e possono prendere solo Di Maria con infortuni alle spalle ed in parabola discendente, con quell'atteggiamento per dire che ci faccio a Monza, che vuole Izzo e così arriva il rosso. I giovani che arrivano invece hanno motivazioni e fame, i nomi in parabola discendente produce quello che sta producendo alle altre big. Ed il Napoli ci stava per cascare anche negli anni scorsi. Ma pure sui rinnovi vale lo stesso discorso: raddoppi e triplichi stipendi a giocatori che restano quelli, se non addirittura peggiorano il rendimento, e non ti trovi più con i conti".