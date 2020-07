Del Genio: "In tv e sui social racconto isterico in base al risultato, ieri meglio rispetto al ritorno con l'Inter in Coppa"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la prova degli azzurri a Bergamo: "Ieri l'Atalanta ha anche rinunciato al suo calcio iper-offensivo, è stata prudente. Loro rompono la linea a 3, uscendo con i centrali, lasciano lì un buco ma non l'hanno fatto ieri rispettando molto il Napoli che ha fatto buone cose, ma poi ci sono stati quei due errori. Il racconto è sempre isterico nelle trasmissioni e sui social, quando si vince è tutto bello, quando si perde è tutto da buttare. Voi volete che il Napoli giochi sempre come a Bergamo o soffrendo come con l'Inter in semifinale? Io mi prendo sempre Bergamo. Duvan? Ha preso due punizioni a 40 metri, non ha impensierito il Napoli, Gomez lo stesso da lontano, poi sul gol c'è l'errore e gli concediamo il pallone è un altro discorso...".