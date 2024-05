Del Genio incredulo: “Bologna neanche eccezionale, ma gol grotteschi con Anguissa e Di Lorenzo…”

Paolo Del Genio, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha parlato al termina della sconfitta interna per 2-0 del Napoli contro il Bologna

Paolo Del Genio, giornalista Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha parlato al termina della sconfitta interna per 2-0 del Napoli contro il Bologna: "Ancora due gol grotteschi, c’è chi si addormenta e non fa il fuorigioco come Olivera. Di Lorenzo si fa saltare in testa da Ndoye, non da Ibra. Pronosticavamo il primo gol anche di Ndoye, ma magari in velocità, non in quel modo in testa a Di Lorenzo.

Poi Anguissa sempre fermo sul secondo palo! Vediamo cose assurde. L’aggravante è che il Bologna non è neanche in un buon momento e non ha fatto niente di particolare. Quando vedi queste partite allora dico che bisogna ancora cambiare di più, il più possibile ma sappiamo che non sarà facile”. Ha così concluso Paolo Del Genio, che si era precedentemente espresso anche sul silenzio stampa indetto dalla dirigenza azzurra, schierandosi a sfavore.