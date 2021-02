Del Genio: "Infortuni? Ma quale sfortuna, se non crei rotazioni e valorizzi le seconde linee..."

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della gestione della rosa di Gattuso: "Pure se in allenamento non avessero convinto, l'impiego delle alternative mandate via avrebbero evitato gran parte di questi infortuni muscolari che ci stanno falcidiando, potevano permettere cambi ed una gestione migliore dei titolari, cambiando di volta in volta 2-3 elementi. Se vogliono parlare di sfortuna, riducendo tutto a quello possono farlo, ma si sono fatti male tutti insieme a livello muscolare e bisognerebbe farsi delle domande. Lobotka all'84', ad esempio, ma può fare peggio di Bakayoko?

Younes? Ne ho sempre parlato molto bene, poteva farci comodo. Se ci fosse stato, al di là di giocare bene, avrebbe fatto riposare Lozano ed Insigne, forse non si sarebbero fatti male. Io non l'avrei perso, l'ho sempre detto. Da solo non ti cambia la vita, ma creavi delle rotazioni ma l'organico è stato creato male. Sugli esterni bassi giocavano in 3 e Hysaj non era nel suo lato preferito, a centrocampo 6 giocatori per giocare a 3, poi s'è giocato a 2, ma Lobotka non è mai stato utilizzato e la gestione è stata confusionaria nella coppia. In attacco sugli esterni solo 3, Insigne è stato a volte sostituito da Politano e Lozano non s'è potuto fermare mai. Noi l'abbiamo detto dall'estate, molti dicevano invece che era da Scudetto. Dicono che tutti lo dicevano, no, non generalizzate e buttate tutti nel calderone, io no. Sulla Champions avevo speranza, ed alcune le ho ancora, ma Scudetto mai".