Del Genio ipotizza la formazione anti-Samp: "Lozano con Mertens, a sinistra chance a Younes"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e TeleA, ha provato ad ipotizzare una probabile formazione per la sfida tra Napoli e Sampdoria di sabato: "Ad oggi la formazione più probabile secondo me è quella con Mertens e Lozano in attacco, in coppia, con Callejon a destra e una chance a Younes sulla corsia sinistra. A meno che non voglia schierare ancora uno tra Zielinski e Fabian più alto, ma è meno probabile. Sampdoria? All'inizio non aveva fatto male col Sassuolo, ma il computo è molto negativo. Quando ci sono crisi societarie è ovvio che ci siano anche reazioni".