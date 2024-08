Del Genio: "Juan Jesus in dirigenza, non in campo! Non sono d'accordo con Conte"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Con tutto il rispetto per Juan Jesus, ma come fa ancora a giocare titolare nel Napoli? Io sono uno di quelli che lo vorrebbe in dirigenza, ma non più in campo. Contro una squadra molto modesta come il Verona, che ti ha regalato 4-5 palle-gol nel primo tempo, il Napoli cos'ha fatto? Non ne ha sfruttata nessuno.

Questo per dire che a me è piaciuto meno il primo che il secondo tempo, a differenza di quanto dice Conte. Anguissa è stato il più pericoloso, praticamente ha fatto l'attaccante, ma se è Anguissa a dover segnare il Napoli chiude al quindicesimo posto. Se il Napoli ha deciso di giocare con questo sistema di gioco non c'è la posizione ideale per Politano e il fatto che il Napoli prenda Neres vuol dire che il club la pensa come me".