Del Genio: “Kim grande giocatore, ma non vale 30 punti. Avremmo faticato anche con lui”

Nel corso di '‘Sunday Sport’, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli: "Diciassette punti in meno del Napoli rispetto alla scorsa stagione? Un disastro. La Juventus finì a 18 punti, poi 28 per la penalizzazione dagli azzurri, oggi è 12 punti avanti. 30 punti di differenza inspiegabili, perché non si possono spiegare con il non mercato della Juve e con Kim che è andato via dal Napoli.

Kim è un grande calciatore ma non vale 30 punti, il Bayern Monaco ha perso 5-1 con l’Eintracht Francoforte con il coreano titolare. Anche lui ha beneficiato dalla stagione perfetta del Napoli l’anno scorso e quest’anno anche con lui avremmo probabilmente fatto fatica anche con lui, perché i giocatori danno il meglio quando funziona tutto e danno il peggio quando non funziona niente. Credo che con Spalletti si poteva lo stesso peggiorare, ma non con questo clamoroso passo indietro che stiamo facendo".