Del Genio: "Koulibaly non in condizione? Anche al 60% lo metti in campo..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla condizione precaria di alcuni elementi, a partire da Koulibaly che non ha disputato neanche un'amichevole prima di Firenze: "Non pronto? Non esageriamo. Non è al 100%, ma non possiamo dire che non era pronto. Alternative? Quel signore si chiama Koulibaly, se fosse stato al 40% forse si poteva valutare un altro, ma magari al 60% hanno optato per schierarlo".