Del Genio: "Kvara può diventare il vero fuoriclasse del Napoli degli ultimi 15 anni"

Paolo Del Genio dopo la vittoria sul Bologna ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Paolo Del Genio dopo la vittoria sul Bologna ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "L'ho detto e mi ripeto, questo Kvaratskhelia può diventare l'unico fuoriclasse del Napoli degli ultimi 15 anni, ma servono ancora delle conferme. Per fuoriclasse intendo quel giocatore decisivo anche se non è in giornata. Gli basta una giocata per incidere".