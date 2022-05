Del Genio: "Kvaratskhelia ha una caratteristica strana, si esalta se il livello sale!"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal

"Kvaratskhelia ha una caratteristica strana, ha fatto due ottime partite quando il livello si è alzato, ovvero in nazionale con Svezia e Spagna. La mia speranza è che salendo livello complessivo di compagni e avversari, dunque delle partite, lui non abbia nessun trauma e anzi potrebbe esaltarsi così. In questo caso diventerebbe subito fondamentale".