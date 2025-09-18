Del Genio: "Le stelle del Man City vanno fermate di squadra! Visto il lavoro su Kean?"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Doku è un giocatore di grandissima velocità, di grande dribbling, di grande accelerazioni. Contro di lui non bisogna farsi puntare, non bisogna lasciarlo in campo aperto in uno contro uno. Sono tutte cose che vanno limitate col lavoro di squadra. Lo stesso vale per Haaland, va limitato di squadra.

Il Napoli, ad esempio, è stato molto bene a limitare e a mettere nelle condizioni di non incidere Kean. E' stato fatto bene il lavoro di squadra. Kean un paio di volte si è liberato, ma sempre in affanno, non è mai stato nella posizione più comoda possibile per calciare. Infatti non solo non ha fatto gol ma non è stato nemmeno mai pericoloso".

