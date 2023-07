Del Genio: "Lozano e Politano non sono scarsi! Li cambierei in un solo caso"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Lozano e Politano? I numeri su gol e assist sono stati bassi, ma il contributo c'è stato. Giocatori scarsi in una squadra che ha fatto 90 punti e i quarti di finale di Champions non ce n'erano tra quelli che giocavano molto spesso come loro. Se ci fossero stati calciatori scarsi non avrebbero giocato.

Si può trovare di meglio? Sì, perché non sono Kvaratskhelia e Osimhen. Hanno fatto bene Lozano e Politano e li cambierei solo se saranno individuati calciatori migliori. Amrabat? Non ha tempi di inserimento. E' bravissimo nell'interdizione, scolastico ma efficace nell'inizio azione, strutturato fisicamente. E' un buon giocatore, come vice-Lobotka sarebbe ottimo, ma come mezzala non lo vedo perché non ha gol, non ha tiro da fuori, non ha tempi di inserimento".