Del Genio: “Mai avuti 13 infortuni ma a Conte non arriva neanche più la domanda”

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sui tanti infortuni che stanno colpendo i giocatori del Napoli: “Conte potrebbe spiegare questa situazione infortuni e sicuramente saprebbe darci una sua lettura avendo più informazioni in merito.

Non arriva neanche più la domanda ma io lo spiegherei anche senza domanda a questo punto. Ormai è un mistero e quindi non ci resta che fare la comparazione. 13 problemi muscolari in 3 mesi il Napoli non li ha mai avuti, neanche quando ha giocato ogni 3 giorni con le coppe europee”