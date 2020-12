Del Genio: "Mai mettere etichette, Demme ha segnato tre gol in quel ruolo"

Nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', è intervenuto ai microfoni di Tele A il giornalista Paolo Del Genio: “C’è una curiosità su Diego Demme che può servire a non dare delle sentenze. Ho sentito dire che il tedesco non può mai giocare in un centrocampo a due perché può solo fare il centrale tra le due mezzali. In realtà Demme disse che nel Lipsia giocava sempre a due e tra l’altro la dimostrazione di questa sua attitudine è nei gol segnati dal centrocampista in maglia azzurra fino a questo momento. Due reti quest’anno tutte messe a segno quando ricopriva il ruolo del secondo centrale del 4-2-3-1. Inoltre anche l’anno scorso segnò a Genova contro la Samp, quando nel finale Gattuso schierò Mertens insieme a Milik e a due esterni d’attacco. Demme è un giocatore intelligente e tatticamente prezioso, ad un calciatore con queste caratteristiche non si possono mettere delle etichette”.