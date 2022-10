Del Genio: "Mai usato termine fuoriclasse per altri azzurri, ma per Kvara presto bisognerà farlo"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'ennesima grande prova di Kvaratskhelia

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'ennesima grande prova di Kvaratskhelia: "Io sono sempre prudente, ma forse tra non molto potremo usare la parola fuoriclasse per Kvaratskhelia. Io faccio sempre fatica a dirla quella parola e non l'ho mai detto per altri giocatori del Napoli anche se c'era un'esaltazione in città e io, prendendomi a volte delle critiche, non l'ho mai detto che potevano arrivare a certi livelli. Qui invece potremmo presto dirla, la previsione è questa".