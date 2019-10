Del Genio: "Malcuit aveva chiesto di restare in campo, speriamo questo non abbia peggiorato le cose"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia, commentando l'episodio dell'infortunio di Malcuit: "Il giocatore ha chiesto lui di restare in campo, speriamo che la sua volontà non abbia provocato un peggioramento della situazione. Come esterni bassi siamo messi male. Malcuit sicuramente non è recuperabile per la prossima, servirà un Di Lorenzo stakanovista. La situazione di Ghoulam resta un grandissimo mistero".