Del Genio: "Manolas-Kou insuperabili nella linea alta. Chi ha dubbi è rimasto al libero di 30 anni fa"

Nel solito punto settimanale su Tuttonapoli, il giornalista di Tele A Paolo Del Genio è stato interrogato anche sul possibile arrivo di Manolas.

E' vero, come si dice, che dal punto di vista tecnico-tattico Manolas e Koulibaly non si sposerebbero bene? "Sono due difensori velocissimi, quindi se tieni la linea alta sai che hai molte garanzie di recupero da entrambi i difensori centrali, che sono bravi anche nell'uno contro uno. Questo è un dato di fatto, indiscutibile, ed è molto importante. Io non ho capito quali sono le perplessità di qualcuno: sull'inizio azione? Se fosse su questa fase di gioco, inviterei tutti a vedere bene come comincia l'azione del Napoli, perché spesso non comincia dal basso, a volte con Allan, altre con tanti altri modi. Come si fa a criticare una cosa che non si capisce? Io trovo assurde certe critiche. Se uno ha Manolas e Koulibaly, e qualcuno ti risponde che insieme non stanno bene, quel qualcuno è incontentabile. Tanti, purtroppo, sono rimasti ancora l'epoca dello stopper e del leader. Ma sono trent'anni che non si gioca più con lo stopper e il libero".