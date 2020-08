Del Genio: "Mario Rui? In giro non ci sono difensori a prezzo comodo come lui"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio ha dichiarato: "Mario Rui ha rinnovato perché ha avuto un buon rendimento, in giro non ci sono difensori come lui a prezzo comodo. Quest'anno, per dire, ha fatto più errori Koulibaly che Mario Rui. Gabriel? Di sicuro andrà via dal Lille, non si sa ancora dove e diffidate da chi dice che già lo sa".