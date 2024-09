Del Genio: "McTominay? Se non segna qualcuno resta deluso. E' tipo Pasalic..."

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Telecapri per parlare dell'ultimo arrivato in casa Napoli: "McTominay? Ho le idee molto chiare, l'ho visto tante volte e sono convinto che molti ne stanno parlando senza aver capito niente di lui. Molti pensano chissà che cosa, ma magari se non segna in qualche partita qualcuno poi potrebbe rimanere deluso. Non è nel vivo del gioco, non tocca troppi palloni, non fa dribbling. McTominay per intenderci è tipo Pasalic che non vedevi e poi faceva gol".