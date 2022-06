Del Genio: "Mertens deve farsi sentire al più presto per farci capire cosa sta accadendo"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervento per parlare di Mertens nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervento per parlare di Mertens nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Mertens deve farsi sentire al più presto e far capire a tutti noi cosa sta succedendo. Fin quando ballano poche centinaia di migliaia di euro va bene, è un classico del mercato. Ma quando tanti scrivono che l'accordo è vicino per 1,5 milioni e poi scopriamo che la richiesta è di 4 milioni... C'è troppa differenza, sono sorpreso e non voglio ancora dare giudizi. La distanza è clamorosa, quindi qualcuno ha raccontato le cose molto male, se fosse vera la prima notizia o la seconda".