Del Genio: "Mertens in attesa dell'esito del tampone al ristorante? Che giornalacci..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Non voglio proprio sentire certi giornalacci che scrivono quelle cose su Mertens e il ristorante. Mertens è andato a cena il giovedì, quando al Napoli non c'era nessun positivo. Visto che tutti i giocatori si stanno sottoponendo ogni tre giorni ai tamponi, è possibile che ogni volta che si aspettano i risultati bisogna stare in isolamento? In attesa del verdetto tutti i calciatori di tutte le squadre non sono andate al ristorante? Non credo proprio".