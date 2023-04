Del Genio: "Mi aspetto almeno questi tre cambi da Spalletti"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli in vista della gara contro il Lecce

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli in vista della gara contro il Lecce: "Raspadori a parità di condizione fisica viene preferito a Simeone perché l'argentino spacca la partita entrando dalla panchina come è già successo. Mi aspetto anche Elmas e Lozano al posto di Zielinski e Politano. Il Lecce gioca benino anche se le ultime cinque partite non sono state buone".