Del Genio: "Modulo con l'Atalanta? Non contano i numeri: con loro devi evitare il palleggio..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio:

Sulla partita contro l’Atalanta: “Modulo per l'Atalanta? Non mi applico molto sui numeri, ma sul modo di giocare. Sull'Atalanta ormai lo sappiamo, non devi palleggiare molto, devi andare in verticale come fatto dal Napoli all'andata o con la Lazio. Devi andare subito le punte, loro soffrono difensivamente le coperture lì. Penso che nessuna delle due squadre cali dal punto di vista mentale quindi saranno tutte e due concentrate al massimo e la partita può essere decisa dagli episodi che possono indirizzare la partita. Poi può essere anche non decisa domani sera e restare tutto aperto in vista di quella di ritorno. Giocare a Bergamo è un discorso complesso perché le gare con l'Atalanta possono essere diverse, poi può non dipendere da te ma può dipendere dall'Atalanta perché l'Atalanta ha una personalità e un’identità talmente forti che se riesce a mettere tutto quello che è in campo diventa difficilissimo giocarci contro. A volte raggiunge dei picchi elevati e sembrerebbe la favorita per il campionato mentre altre volte sbaglia la partita.

Sul contatto tra De Laurentiis e Sarri: “Se è vero io non ho motivo di dubitare perché sono cose scritte da colleghi molto affidabili. Allenatori di un certo livello non mi sembrerebbe che vengano in presenza di un progetto ridimensionato in maniera clamorosa. Non dimentichiamoci quando parliamo di Juric o di Italiano che quando prendemmo Sarri aveva una carriera simile. Questi discorsi avrei voluto farli più in là con il tempo e non in questo momento della stagione. Gattuso però non può rimanere sorpreso da queste notizie perché fanno parte del calcio”.