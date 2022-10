Del Genio: "Mourinho è intoccabile, quante critiche a Spalletti se avesse giocato così..."

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato su Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Roma

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato su Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del Napoli all'Olimpico contro la Roma: "Se il Napoli avesse giocato una sola partita come la Roma non immagino le critiche di radio e tv napoletane. Mourinho invece è intoccabile, poche domande e non risponde neanche. Spalletti l’ha battuto in campo e fuori e gli ha mandato anche una frecciatina quando ha detto che anche la Roma ha qualità ma c’è chi la sfrutta e chi no. Mourinho addirittura ha voluto parlare di quei pochi gialli che hanno avuto e che li hanno condizionati. E che volevano fare prenderci a testate? Napoli straordinario a non andare nella loro partita trappola".