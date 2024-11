Del Genio: “Napoli finito nei duelli anziché evitarli! Tutti hanno elogiato Politano in difesa…”

Paolo Del Genio, giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della sconfitta degli azzurri contro l'Atalanta: "Quando perdi tutti i duelli o quasi, come capita contro l’Atalanta quando è al top, devi fare giocate di qualità e far correre la palla. Il Napoli doveva scappare dai duelli, invece ci è finito dentro.

Neres? Vorrei vederlo nel tridente con Kvara ma ora non solo non c’è più spazio mi sembra che stiamo andando verso il mai. Lui vede meglio Ngonge in fase difensiva per sostituire Politano. Su questo una riflessione andrebbe fatta. Tutti hanno ripetuto un po’ a pappagallo la grande intuizione di Politano quinto in difesa. Da tempo dico che è sacrificato in fase offensiva e dietro non vedo questi grandi interventi per giustificare ciò. Anche quando le cose vanno bene bisogna dire cosa può andare meglio".