Del Genio: "Navas, Kepa e Diallo devono ridurre stipendio altrimenti non giocano più"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Per giocatori come Navas, Kepa e Diallo bisogna trovare una formula alternativa perché costano tanto, ma anche loro devono capire che ormai non giocano più al Psg e al Chelsea e quindi dovrebbero ridurre il loro stipendio altrimenti continuerebbero a prendere gli stessi soldi senza giocare mai e questo non piace a nessun giocatore".