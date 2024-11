Del Genio: “Neres non mi piace a sinistra, non è stato preso per fare il vice Kvara”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, è intervenuto nel corso della trasmissione Linea Calcio: “Se Olivera giocherà con la Roma? Posso sbilanciarmi adesso correndo il rischio di sbagliare? Stavolta gioca secondo me, perché quella volta non era ancora il miglior Olivera, era stanco e veniva da un infortunio. Adesso che è arrivato a livelli alti, anche se fa il viaggio, secondo me se tanto tanto venerdì sta a Napoli per me gioca domenica pomeriggio.

Per quanto riguarda Lukaku, ho fatto una valutazione e sono riuscito a risalire che l'anno scorso Lukaku ha saltato in tutto l'anno cinque partite, quindi non ha una recidiva recente di problematiche. Cronicità mi suona strano sentirla. Troppi giocatori sulla destra con Politano, Ngonge e Neres? Sinceramente non credo proprio, per un discorso tattico è cambiata la situazione. Però abbiamo fatto 6-7 giornate dove il ballottaggio era Politano-Neres, quindi credo che Neres sia stato acquistato per alternarsi con Politano, poi è rimasto anche Ngonge che può spaziare per varie zone di campo. Però quest'idea di farlo diventare il vice Kvaratkhselia è una cosa subentrata in un secondo momento, questa è la ricostruzione, e a me non piace come idea perché lì Neres non lo vedo bene come a destra. Sicuramente non è nata così l'idea Neres e non voglio nemmeno pensare che adesso sia diventata questa".