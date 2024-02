Del Genio: "Non c'è gioco, almeno fai il 4-2-3-1 e affidati al talento di quelli davanti!"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la sconfitta del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel post-partita

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la sconfitta del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel post-partita: "Almeno col 4-2-3-1 hai i giocatori offensivi per creare visto che non hai idee e principi di gioco. Perché bisogna aspettare. Il Milan pendeva sempre 2 gol ed ha chiuso imbattuto, il Barcellona persino di più. Anche lì si andrà a 5 solo per rispetto del nome?

Mazzarri dice che avevano preparato tutta la settima l’azione del gol, ma lo puoi prendere, Leao Theo è una grande coppia e lo fanno spesso. Ma a questo Milan puoi concedere una grande giocata ma devi fargliene poi 2-3. Mazzarri così non da coraggio alla squadra! Che segnale dai iniziando con un attaccante in meno?”.