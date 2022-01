Del Genio non ci sta: "Rigore Salernitana? Si parla del nulla e non di Dzeko col Venezia!"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Si Gonfia la rete su Tele A: "Non si parla di Dzeko col Venezia mentre si parla tantissimo del nulla cosmico contro la Salernitana. provano a strumentalizzare il primo rigore con la Salernitana che in una partita così è il nulla assoluto perché poi vogliono ricordarlo tutto l’anno come accadde per Mertens a Crotone, in una stagione con 15 episodi pro Juve quell’anno. Noi a Napoli esageriamo all’opposto, criticando le prestazioni come l’anno scorso col Verona o col Cagliari quando ci fu il 2-0 annullato ad Osimhen. La Juve prese quel rigore con l’Inter con Cuadrado ma noi abbiamo parlato per quattro mesi della brutta prova col Verona”.