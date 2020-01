Del Genio: "Non credo Lobotka sia già pronto, stasera serve prestazione d'orgoglio"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla situazione in casa azzurra: "Lobotka potrebbe essere il sostituto di Allan ma non credo sia già pronto, toccherà di nuovo a questa coppia di mezzali Fabiàn-Zielinski con Demme centrale. Zielinski ha giocato qualche volta a destra anche con Gattuso, potrebbero partire proprio con il polacco a destra. Se guardiamo alle ultime dieci giornate il Napoli è una delle peggiori, se non la peggiore, del campionato. Una partita come quella di stasera, se parliamo di altri sport, non si va nemmeno a giocare, invece stasera lo si fa perchè il Napoli può tirar fuori la prestazione d'orgoglio, ed inoltre il Napoli appena qualche giorno fa ha messo in difficoltà proprio la Lazio".