Del Genio: "Non so se arrabbiarmi più per il primo tempo o la ripresa. Differenza enorme..."

Nel ventre della Dacia Arena il giornalista Paolo Del Genio ha così commentato la gara ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "La differenza è stata netta tra il primo e il secondo tempo. Il Napoli ha preso un gol assurdo, si sono viste le cose più brutte, ma nella ripresa il ritmo è stato migliore, la squadra ha occupato costantemente la metà campo dell'Udinese. Non so se sono arrabbiato più per il primo tempo o per il secondo, perché appena il Napoli ha alzato il ritmo si è vista una differenza enorme con questa squadra ma anche con le altre con cui il Napoli ha raccolto appena 3 punti e minimo doveva raccoglierne 10".