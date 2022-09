Del Genio: “Ora gioca chi merita, prima Spalletti era più limitato dal ruolo di alcuni giocatori”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘A Tutto Napoli’

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘A Tutto Napoli’: “Questo Napoli ha elementi con più leggerezza, entusiasmo, fame, chi è andato via che ringraziamo ed ha fatto la storia ha dato il massimo ma forse pensava di più a cosa fare l’anno dopo, questi qui nuovi hanno voglia di imporsi. Ed ora non ci sono più gerarchie, ci sono nuovi leader ma chi gioca è perché lo merita mentre prima l’allenatore era più limitato dal ruolo di alcuni elementi. Per esempio Koulibaly ha sempre giocato anche quando non era al 100% o rientrava da infortuni anche se in quel momento Juan Jesus stava facendo benissimo, Insigne faceva sempre i 90’ anche quando non era il miglior Insigne. Erano giocatori forti ma condizionanti per l’allenatore ed anche i compagni che certe cose le vedevano”.