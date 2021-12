Del Genio: "Ottima gara, sorpreso da tre rincalzi del Napoli contro un’Atalanta da scudetto"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato a Tele A la partita del Maradona: "Ho criticato vittorie del Napoli, ma stasera il Napoli nonostante tanti titolari assenti ha fatto un’ottima gara contro una squadra fortissima ed in forma e sono sorpreso da alcuni elementi come Malcuit, Juan Jesus e Ounas. Significa che possono giocare di più e persino io che sono scettico a quel punto potrei dire che al completo se la può giocare se non ci sarà una schiacciasassi. L’Atalanta è una squadra che deve puntare allo Scudetto per organico, ha doppie scelte in ogni ruolo, può far entrare Muriel solo alla fine o gente come Pasalic e Ilicic".