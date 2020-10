Del Genio: "Per certe partite la soluzione tattica è quella adottata dal Liverpool"

Il Napoli ieri è sbattuto contro il muro eretto dall'AZ, il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha parlato di un rimedio tattico: "In queste partite c'è una soluzione che da anni adotta il Liverpool, estremizzo: in alcune situazioni, quando vede che non c'è spazio, lancia e consegna il pallone agli avversari, in quel modo non rischia e poi mette in moto l'aggressione feroce con tutti gli effettivi per provare a segnare dopo il recupero palla in pressione. Anche questo ha portato il Liverpool a questi risultati negli ultimi anni".