Del Genio: “Per Conte Lazio è superiore, ma lui non avrebbe accettato quel mercato”

Intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss, il giornalista Paolo Del Genio commenta la conferenza breve di Conte, otto minuti appena di domande e risposte sintetiche, alcune solo con una frase.

"Conte reputa più forte la Lazio? Non l’ha detto ma è come se l’avesse detto con più riferimenti anche l’ultimo a 9/11 nella vittoria con l’Ajax. A me piace pure la rosa, ma sono stati molto più coinvolti e sono giocatori senza grande nome. Poi pure lui ha scoperto che il mercato della Lazio è stato ottimo ma lui in estate avrebbe accettato quei nomi? Se è superiore è merito di chi non ha speso grandi cifre e di chi li allena. Castellanos prende eredità di Immobile, Noslin dal Verona come Ngonge, Guendouzi bocciato da certi club e Tavares veniva da anni difficili”.