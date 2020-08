Del Genio: "Per limitarli sarà fondamentale il sacrificio di Mertens"

Il giornalista Paolo Del Genio, stasera al commento tecnico sulla radio ufficiale, è intervenuto nel corso di Kiss Kiss Napoli: "Per il Barcellona è la normalità, dodici anni di seguito che vanno ai quarti di Champions League, per il Napoli invece passare il turno è un appuntamento con la storia. Sarebbe già un grande traguardo eliminare una delle squadre più forti al mondo. Si possono limitare i fenomeni che il Barcellona ha davanti se si fa una grande prestazione difensiva. Il primo grande difensore deve essere Dries Mertens. Il belga dovrà mettere in difficoltà la prima uscita palla sul loro regista, in questo modo anche i difensori azzurri avranno più chance contro Messi, Suarez e Griezmann".