Del Genio: “Perché fare i titoloni sulle cifre di Insigne se sono al lordo?”

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le ultime notizie relative al futuro di Insigne: "Perché le cifre di Insigne girano al lordo per fare il titolone sul giornale? Queste cifre sono al lordo, ma pare, almeno leggendo chi se ne intende, che siano circa 5-6mln ed a queste cifre qualcuno può arrivarci magari in Europa. Facciamole girare come sempre al netto, magari si capisce anche la reale distanza".