Del Genio: “Politano ha fatto il quinto, non è Hakimi e così si perde la sua qualità”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ieri il Napoli ha fatto fatica quando si è abbassato molto. Olivera ha fatto la solita prestazione, non granchè quando ci siamo schiacciati, ma mi è piaciuto molto quando era in fase offensiva, l’ho trovato in crescita. Lobotka è stato il migliore in campo. McTominay ha fatto un bel goal, poi non s’è visto tantissimo, è stato molto bravo quando ha disturbato Paz in una conclusione. Anguissa è in grande crescita, ma Lobotka è stato il migliore, è sempre nel vivo del gioco.

Lukaku? Ha fatto giocate di qualità, ha difeso bene il pallone, ha fatto due assist ed ha dimostrato che pur non essendo al 100% è molto utile. Kvaratskhelia è un po’ in ombra.

Politano? Ieri ha fatto il quinto per molti tratti della gara, poi addirittura gli ho visto marcare Cutrone. E’ stato bravissimo, ma così lo si perde tecnicamente anche perchè non ha la gamba per andare a ribaltare l’azione. Oggi la condizione fisica del calciatore è buona, ma le sue caratteristiche organiche non sono quelle di Hakimi.

Il Como? Il goal del pari lo ha meritato. Conte non si fida ancora di una squadra che possa essere molto aggressiva, memore dell’anno scorso, sa che se la squadra perde l’equilibrio può prendere goal. E’ una scelta che speriamo non sia più necessaria, spero che si renda conto che la squadra possa andare a pressare sempre in alto. Che il Como abbia segnato nella parte finale del primo tempo è stata una fortuna perchè ha dato una scossa. Se invece avesse segnato oltre il 70′ si sarebbe complicato tutto maledettamente”.