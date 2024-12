Del Genio: "Politano intoccabile? Spiegatemi il perché! Neres si disinteressa della fase difensiva?"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della sua trasmissione sull'emittente si è espresso così: "Politano mi piace, ma definirlo intoccabile per valutazioni tattiche mi pare un volersi accodare a qualcosa che forse molti neanche hanno compreso fino in fondo. Amo la tattica e l’approfondimento ma definire squilibrante Neres e Kvara insieme e Politano intoccabile…

Me la dovete spiegare ed invece c’è solo il titolo Politano intoccabile e manca totalmente l’articolo. Come se poi Neres fosse uno che se ne frega della fase difensiva, ormai non ce ne sono e chi si disinteressa non gioca praticamente mai in Europa”