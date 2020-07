Del Genio: "Politano? Non sarà titolare inamovibile, ma Callejon da un anno e mezzo fa meno..."

Nel solito punto settimanale per Tuttonapoli, il giornalistadi Tele A e Kiss Kiss Paolo Del Genio è stato interrogato anche sulla prova di Politano.

Ieri altra prova incolore di Politano: è pronto a raccogliere l'eredità di Callejon? "La domanda da farsi è se Politano potrà essere il titolare indiscusso di una squadra con grandi ambizioni come il Napoli. Secondo me può essere un giocatore utile nella rosa, ma non il titolare inamovibile. Non può raccogliere da solo l'eredità di Callejon, ma non si può dire che non sia un giocatore da Napoli. Bisognerà trovare un altro esterno forte quanto lui o un po' più forte in modo da alternarsi. C'è da dire, comunque, che Callejon nell'ultimo anno e mezzo dà meno di quanto sta dando Politano in partita. Per cui il Napoli dovrà acquistare un giocatore importante da accompagnare a Politano".