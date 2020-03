Del Genio: "Porte chiuse erano già state previste, ma poi Lega ha rinviato. Alcuni personaggi..."

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al provvedimento di giocare le partite a porte chiuse: "Ci manca un passaggio chiave, era stato deciso di giocare alcune partite a porte chiuse, quelle gare poi non si sono giocate, la Lega ha disposto il rinvio e non sappiamo il motivo. Bisogna non dare più potere ad alcuni personaggi, alcuni decidono facendo i propri comodi e complicando le cose.

Napoli-Inter? Bisogna individuare ora la data per recuperare la gara, il calendario del Napoli e dell'Inter sono entrambi molto ingolfati".