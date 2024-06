Del Genio preoccupato: "Chi ha offerte spinge per andar via e gli altri non hanno proposte!"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La risoluzione dei casi è auspicabile se sono pochi, rientrano tutti e torna il clima giusto. Perché se poi si fa come l'anno scorso, quando sembravano risolti i casi e invece abbiamo ascoltato dichiarazioni sulla scontentezza dello spogliatoio, allora sono d'accordo col Napoli che vuole far rispettare i contratti ma al contempo sono preoccupato. Non vorrei che Conte ora dovesse pensare a troppe cose diverse da quelle tecnico-tattiche che gli spettano.

Non sto parlando di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, perché può essere che dopo le classiche schermaglie si risolva tutto, sono due ragazzi seri e daranno il massimo. Ma a me preoccupa il clima generale: quelli che hanno offerte spingono per andare, gli altri che non spingono per andar via invece mi pare che non abbiano offerte. Chi gli darebbe l'ingaggio che hanno a Napoli? Rispondo io: nessuno. Quindi non è che non vogliono andare via, semplicemente non hanno offerte migliori".