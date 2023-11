Del Genio: "Problema Meret esiste! Non ci sono più i presupposti, prenderei un altro portiere"

Paolo Del Genio, noto collega, si è espresso così tramite i suoi account social

Paolo Del Genio, noto collega, si è espresso così tramite i suoi account social: "1) il Napoli ha giocato come deve, poi a Madrid si può perdere; 2) ho letto alcuni commenti critici nei miei confronti per il giudizio su Meret. Commenti fatti sul titolo di un sito e non su quello che ho detto in onda. Stiamo ancora a questo purtroppo. Il problema Meret esiste e deve essere affrontato. Così capite? Messaggio rivolto solo a quelli che commentano i titoli".

Poco dopo il giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli è stato ancor più chiaro in un altro post sui social: "Lasciate perdere il voto e i titoli. Sarò più chiaro così capiscono tutti, farei giocare Gollini e poi a gennaio prenderei un altro portiere. Bravo non bravo, uscite non uscite, il.punto è che adesso mancano i presupposti per una serena permanenza in azzurro di Meret. Così avete capito, ci vuole il cucchiaino a volte".