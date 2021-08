Del Genio prudente: "Diamo il giusto valore alla vittoria contro il Bayern"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'amichevole vinta dal Napoli contro il Bayern Monaco: "Nel primo tempo c'erano in campo 6-7 titolari per entrambe le squadre e il Napoli ha tenuto botta pareggiando 0-0. Possiamo dire che nei primi 45' è stata partita vera. Nel secondo tempo invece il Bayern ha cambiato praticamente tutti, i bavaresi non avevano in campo nessun giocatore che davvero giocherà una partita del prossimo campionato. C'erano giocatori che saranno ceduti e tanti giovani, quindi diamo il giusto valore alla vittoria del Napoli. Gli azzurri hanno segnato i tre gol quando è entrato Ounas, che se verrà ceduto mi sembra davvero uno spreco. Spalletti nella ripresa ha schierato un 3-5-1-1 con l’algerino alle spalle di Osimhen. Ci sono state molte variazioni tattiche ed esperimenti, inoltre c’è senz’altro da sottolineare la buona prestazione di Lobotka”.