Del Genio: "Quelli qui da tanti anni devono essere ceduti! Sono in fase calante e senza stimoli"

Nel corso di Atuttonapoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato di quanto accaduto in casa Napoli: "I giocatori non avevano alcun diritto di tornare a casa. Non mi piace scivolare in certe dinamiche, ma metterla sul piano di stare con le famiglie diventa grottesco in uno scenario cittadino con tanti problemi per il posto di lavoro e conseguenze serie familiari! Ora puoi risolverla solo col mercato, ma quello estivo e non a gennaio che ti può risolvere solo il 20%. Sarà un mercato di fine ciclo, peccato si arrivi con poca serenità per chi ha dato tanto, ma io non avevo dubbi sulla fine del ciclo. Ancelotti e la società pensavano invece ad un ciclo in crescita. Ora è tutto chiaro ed a giugno si risolverà, ma siamo appena a novembre. Il problema non può essere stare 3 notti in ritiro, le loro questioni personali andavano risolte diversamente. Dispiace perché nonostante tutto il Napoli ha passato praticamente un girone difficile per me ed in campionato poteva essere molto più vicino. Ma non ci sono gli stimoli giusti per avere continuità, ma solo grandi partite singole. E' chiaro che chi sta qui da tanti anni deve andare via, tutti. Al di là del rendimento, eccezionale per alcuni e deludente per altri. Il ciclo è in una fase troppo discendente per vari motivi. A giugno servono interventi drastici altrimenti li avremo anche l'anno prossimo questi problemi".