Del Genio: “Rafa Marín? Piano con i giudizi! A Napoli abbiamo bocciato Koulibaly e Lobotka...”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, si è espresso così nel corso di “Linea Calcio”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, si è espresso così nel corso di “Linea Calcio”: “Rafa Marín? Contro il Palermo ha fatto qualche errore in appoggio, del resto in questo momento su di lui dico una cosa molto semplice: se Conte ci racconta che è bravo nella fase difensiva ma in impostazione deve migliorare molto e contro il Palermo notiamo degli errori di questo tipo, allora dobbiamo dare ragione all’allenatore.

È giovane, può crescere, ha fatto degli errori l’altra sera, ma direi di andarci piano con i giudizi perché a Napoli abbiamo bocciato Koulibaly, Lobotka e poi sono diventati dei grandi giocatori”.