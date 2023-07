Del Genio: “Sbagliato criticare l’operazione Ndombele, l’idea del Napoli era spettacolare”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto ai microfoni dell'emittente campana

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto ai microfoni dell'emittente campana: “Ndombele? Il Napoli ha fatto in buonissimo tentativo con lui. Poi non è andata bene, ma criticare l’operazione Ndombele è sbagliato. L’idea era ottima, ovvero prendere in prestito un giocatore dalle grandi potenzialità che ha avuto un momento di difficoltà in Inghilterra. Se ti riesce l’operazione ti ritrovi un giocatore pagato 70 milioni che puoi prendere a 30. Era un’operazione spettacolare quella che aveva progettato il Napoli. Poi non è andata benissimo, ma l’idea era perfetta”.