Zoff: "Conte ha fatto bene a dire questa frase dopo il Genoa"

vedi letture

L'ex portiere della Nazionale e del Napoli Dino Zoff è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli parlando della lotta scudetto che vede coinvolte Napoli ed Inter divise da un punto a due giornate dal termine del campionato: “Conte ha ragione quando dice che ha perso il bonus contro il Genoa, adesso lo scudetto diventa più giocabile rispetto ad una settimana fa. Un punto non è molto ma sempre meglio stare avanti. Il Napoli deve gestire questo vantaggio vincendo innanzitutto a Parma”

