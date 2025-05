Ze Maria nostalgico: "Finale di stagione stupendo come ai vecchi tempi"

Ze Maria, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarà un finale di stagione stupendo tra Napoli ed Inter, se la giocheranno fino alla fine. Finalmente il campionato torna ad essere più bello. A Parma c’è un’attesa come i vecchi tempi, hanno bisogno di un punto ed il Napoli deve vincere. Ancelotti in Brasile? Sono felice perchè Carlo è un amico, sono stato anche a Napoli a trovarlo anni fa. E’ stato il mio primo allenatore in Italia. Mi auguro faccia bene, è tra i più forti al mondo e i più vincenti”.